Воины приняли свой последний бой, обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания.

Во время выполнения боевого задания в столкновении с российскими оккупантами героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций.

Об этом сообщает пресс-служба Сил спецопераций ВСУ. Отмечается, что обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания, воины приняли свой последний бой, навечно оставшись в строю.

"Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом", – говорится в сообщении.

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