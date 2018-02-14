Обострение на Светлодарской дуге: оккупанты под Троицким обстреливали ВСУ более 5 часов (видео)

В общем, за прошедшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Сутки, что прошли, отметились определенным обострением ситуации в районе проведения АТО.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, российско-оккупационные войска увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций. Особенно активно захватчики нарушали режим прекращения огня в темное время суток.

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В частности, на Луганском направлении эпицентром огневого напряжения стала Светлодарская дуга. Здесь враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм по позициям ВСУ неподалеку Троицкого. «Также, вблизи этого прифронтового населенного пункта, противник неоднократно вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы возле этого населенного пункта продолжались более пяти часов - оккупантами было выпущено около 150 снарядов и мин», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеская активность наблюдалась и на подступах к Луганскому, где российско-оккупационные подразделения выпустили более 60 мин калибра 120-мм и 82-мм. При этом боевики сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки и Попасной силы агрессора вели огонь из 82-мм минометов. Кроме того, из стрелкового оружия и гранатометов незаконные вооруженные формирования стреляли вблизи Майорска, Зайцево и Станицы Луганской.

«В целом, за прошедшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал», – сообщили в штабе.