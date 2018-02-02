Катериновка на Луганщине уже длительное время подконтрольна ВСУ - штаб

Военнослужащие ВСУ помогают местному населению в решении насущных вопросов.

Населенный пункт Катериновка Луганской области уже длительное время подконтролен Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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«Сообщаем, что населенный пункт Катериновка Луганской области, который расположен вблизи линии разграничения, уже длительное время подконтролен Украине. Военнослужащие Вооруженных сил Украины помогают местному населению в решении насущных вопросов и возвращении к мирной жизни», - говорится в заявлении.

Как известно, сегодня ряд СМИ и волонтеры в соцсетях написали, что Катериновку вернули в Украину.