Катериновка на Луганщине уже длительное время подконтрольна ВСУ - штаб

23:06, 02 февраля 2018
Война
267 0
Сегодня ряд СМИ и волонтеры в соцсетях написали, что Катериновку вернули в Украину. / фото Лана Борисова, Facebook

Читайте такжеВ Золотом, Катериновке и Зайцево создали военно-гражданские администрации

«Сообщаем, что населенный пункт Катериновка Луганской области, который расположен вблизи линии разграничения, уже длительное время подконтролен Украине. Военнослужащие Вооруженных сил Украины помогают местному населению в решении насущных вопросов и возвращении к мирной жизни», - говорится в заявлении.

Как известно, сегодня ряд СМИ и волонтеры в соцсетях написали, что Катериновку вернули в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Катериновка под контролем ВСУ