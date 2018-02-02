Украинские военные взяли под контроль поселок Катериновка на Луганщине - волонтер

Волонтер отметил, что в действиях украинских военных никаких нарушений нет.

Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что в Луганской области украинские военные освободили Катериновку.

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"Жилой поселок Катериновка Луганской области наш!!! Некоторое время назад ВСУ сделали всё тихо и спокойно", - говорится в его сообщении в Facebook.

По словам волонтера, жители поселка снова вернулись в Украину.

"Никаких нарушений. По Минским договоренностям - это все наше", - отметил Мысягин.

Напомним, 31 января Минобороны сообщило о взятии под контроль села Новоалександровка в Луганской области.