Украинские военные взяли под контроль поселок Катериновка на Луганщине - волонтер
11:53, 02 февраля 2018Война
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Волонтер отметил, что в действиях украинских военных никаких нарушений нет.
Иллюстрация REUTERS
Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что в Луганской области украинские военные освободили Катериновку.
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"Жилой поселок Катериновка Луганской области наш!!! Некоторое время назад ВСУ сделали всё тихо и спокойно", - говорится в его сообщении в Facebook.
По словам волонтера, жители поселка снова вернулись в Украину.
"Никаких нарушений. По Минским договоренностям - это все наше", - отметил Мысягин.
Напомним, 31 января Минобороны сообщило о взятии под контроль села Новоалександровка в Луганской области.
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