Украинские военные взяли под контроль поселок Катериновка на Луганщине - волонтер

11:53, 02 февраля 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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"Жилой поселок Катериновка Луганской области наш!!! Некоторое время назад ВСУ сделали всё тихо и спокойно", - говорится в его сообщении в Facebook.

По словам волонтера, жители поселка снова вернулись в Украину.

"Никаких нарушений. По Минским договоренностям - это все наше", - отметил Мысягин.

Напомним, 31 января Минобороны сообщило о взятии под контроль села Новоалександровка в Луганской области.

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Теги: #Катериновка ВСУ#Катериновка под контролем ВСУ