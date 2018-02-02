ОБСЕ зафиксировала снижение применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения на 80% - Хуг

Также СММ ОБСЕ фиксирует снижение нарушений перемирия на востоке Украины на 25% за прошлую неделю.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляет, что за последнюю неделю на Донбассе было зафиксировано снижение применения сторонами конфликта запрещенного Минскими соглашениями вооружения на 80%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ констатировала снижение количества нарушений режима прекращения огня на 25%, если сравнивать с показателями позапрошлой недели. Суточное количество нарушений режима прекращения огня колебалось от 200 до 1 тысячи", - сообщил первый заместитель председателя СММ.

"СММ также зафиксировала на 80% меньше взрывов по оценке использования вооружения, которое должно быть отведено согласно Минским соглашениям. В целом миссия зафиксировала 33 случая использования такого вооружения - 28 случаев применения артиллерии и в 5 случаях - минометов, против около 180 случаев за неделю до того", - сказал Хуг.

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"Кроме того, СММ ОБСЕ зафиксировала более тысячи взрывов от огня из вооружения неустановленного типа", - сообщил он.

При этом, как отметил Хуг, 80% зафиксированных миссией случаев ведения боевых действий приходятся на треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, а также на районы, расположенные южнее Светлодарска.

"На прошлой неделе в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 70%, если сравнивать с показателями за позапрошлую неделю", - отметил он.

Также Хуг сообщил, что в районах к югу от Светлодарска наблюдалось снижение уровня насилия почти на половину. В частности, было зафиксировано только два случая применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения (на позапрошлой неделе таких случаев было около 160).

"СММ снова зафиксировала вооружение, которое размещено с нарушением координат отвода. 23 единицы в подконтрольных правительству (Украины) районах, и 3 - в районах, не подконтрольных правительству", - сказал Хуг.