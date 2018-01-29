На Донбассе боевики готовят провокации и теракты против мирного населения

15:43, 29 января 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть в серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения.

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"Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие, как линии электропередач, водо - и газопроводы. Возможны провокации, связанные с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и прибытием очередного «гумконвоя» из России", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Минобороны заявили об усилении вооруженных провокаций боевиков на Донбассе.

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