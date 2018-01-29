На Донбассе боевики готовят провокации и теракты против мирного населения

Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие, как линии электропередач, водо - и газопроводы.

По данным разведки штаба АТО, в ближайшие дни на Донбассе возможны вооруженные провокации со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть в серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения.

Читайте такжеБоевики не составляют схемы минирования на Донбассе - Минобороны

"Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие, как линии электропередач, водо - и газопроводы. Возможны провокации, связанные с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и прибытием очередного «гумконвоя» из России", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Минобороны заявили об усилении вооруженных провокаций боевиков на Донбассе.