На Донбассе боевики готовят провокации и теракты против мирного населения
По данным разведки штаба АТО, в ближайшие дни на Донбассе возможны вооруженные провокации со стороны поддерживаемых Россией боевиков.
Как сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть в серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения.
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"Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие, как линии электропередач, водо - и газопроводы. Возможны провокации, связанные с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и прибытием очередного «гумконвоя» из России", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Минобороны заявили об усилении вооруженных провокаций боевиков на Донбассе.