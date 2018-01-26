Россия будет пытаться давить на Украину путем "игры мускулами" - Полторак

Министр обороны не ожидает масштабной агрессии на Донбассе.

Министр обороны Степан Полторак считает, что Россия будет пытаться давить на Украину, но речи о масштабной агрессии пока не идет.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, пишет "Украинская правда".

"Я не думаю, что в ближайшее время мы можем ждать полномасштабную агрессию Российской Федерации", – сказал Полторак, отметив вместе с тем, что Россия постоянно наращивает военное присутствие на границе с Украиной и на оккупированных территориях.

"Россия... продолжает поставки вооружения, техники, горюче-смазочных материалов и материальных средств (в ОРДЛО – УП)", – пояснил министр.

По мнению Полторака, Россия не будет идти мирным путем, а "будет пытаться давить на Украину путем "игры мускулами".

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Кроме того, глава Минобороны отметил, что в последнее время значительно улучшилось сотрудничество Украины с США и Канадой.

"Канада приняла решение о возможности продажи Украине стрелкового вооружения, и вообще, вооружения, оснащения", – сказал Полторак.

На вопрос журналистов о сроках поставки американских Javelin, министр обороны ответил, что будет знать после визита в Вашингтон, который состоится 2 февраля.

Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.