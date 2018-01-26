Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, ранен военный

Сегодня оккупанты осуществили один обстрел в сторону украинских защитников.

В результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины со стороны российско-оккупационных войск на Донецком направлении был ранен один украинский военный.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 26 января 2018 года.

«Полного соблюдения режима прекращения огня больше нет. Сегодня российско-оккупационные войска совершили один обстрел в сторону украинских защитников», - сообщили в штабе.

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Так, на Донецком направлении боевики вели огонь по позициям сил АТО из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

«В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали врачебную помощь», - говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что вчера боевики обстреляли ВСУ из запрещенных минометов, 2 военных были ранены.