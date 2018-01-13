В оккупированном Докучаевске появились листовки с извинениями за теракт в Волновахе два года назад (фото)

Сегодня в оккупированном Докучаевске появились листовки с извинениями за убийство 12 человек в результате обстрела боевиками «ДНР» автобуса в Волновахе два года назад.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.

«Сегодня печальная годовщина. 13 января 2015 года террористы расстреляли рейсовый автобус "Златоустовка — Донецк". Автобус попал под огонь целой батареи реактивных систем залпового огня "ГРАД". Батарея стреляла из стороны Докучаевска. Оккупированного города. В автобусе погибли 12 человек, 18 получили ранения. Мы помним этот день. Но, оказывается, не только мы», – пишет журналист.

По его словам, сегодня в подконтрольном «ДНР» Докучаевске появились листовки с извинениями за это преступление. «Что это, раскаяние или спецоперация? У меня есть только три фотодоказательства. Но листовок было много. На стенах «хрущевок», на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной, на Ленина, на Октябрьской и Независимости», – отметил Цаплиенко.

Он сообщил, что боевики спешно срывали листовки на улицах Мельникова, Куйбышева и Свердлова, однако люди успели не только прочесть их, но и сфотографировать.

«Кто же рисковал жизнью, чтобы развесить эти листовки? Возможно, проукраинские партизаны на оккупированной территории. А, возможно, просто обычные люди. Которые долгие годы ждут возвращения Украины. И помнят все», – рассуждает журналист.

При этом, если присмотреться, снизу на открытках можно увидеть символику незаконных сепаратистских организаций.