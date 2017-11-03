На территорию "ЛНР" прибыли представители спецслужб РФ для проведения "кадровых чисток" - Тымчук

На подконтрольную самопровозглашенной «ЛНР» территорию прибыла группа из 20 представителей спецслужб России, в основном кадровых офицеров ФСБ, для проведения так называемых «кадровых чисток».

Об этом сообщил народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Согласно информации, которая распространяется среди сотрудников «силовых органов ЛНР» среднего звена, задачей прибывшей группы является проведение «кадровых чисток» в административных структурах «ЛНР», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляло об увеличении количества преступлений, совершаемых российскими военнослужащими на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, говорилось о хищении военного имущества, приобретения спиртных напитков и наркотических веществ.

Так, 27 октября в одной из воинских частей 1-го армейского корпуса обнаружилась большая недостача горюче-смазочных материалов. Объемы украденного бензина и дизельного топлива составляли от 3 тонн и больше.