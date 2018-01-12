Террористы взрывают тела своих ликвидированных на фронте сообщников - штаб

Боевики «ЛНР» уничтожают тела своих погибших методом подрыва, чтобы сокрыть факты потерь среди личного состава.

Как сообщает штаб АТО в Facebook, по данным разведки, руководящий состав «6 отдельного мотострелкового полка 2 АК» так называемой «ЛНР» систематически прибегает к подобным поступкам.

Читайте такжеНа Донбасс прибыли сотрудники ФСБ России - разведка«С целью сокрытия фактов гибели двух подчиненных и невыплаты денежной компенсации, полевые командиры цинично уничтожили тела двух погибших боевиков методом подрыва. Таким образом, главари российско-оккупационного подразделения в очередной раз скрыли факты перед высшим руководством о потерях среди личного состава. В дальнейшем они планируют получать их зарплату, засчитав погибших в списки пропавших без вести», - указано в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 января, зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. Во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое – получили боевые травмы.