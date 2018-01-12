Террористы взрывают тела своих ликвидированных на фронте сообщников - штаб
Полевые командиры боевиков избавляются от тел своих погибших, чтобы избежать выплаты денежной компенсации.
Боевики «ЛНР» уничтожают тела своих погибших методом подрыва, чтобы сокрыть факты потерь среди личного состава.
Как сообщает штаб АТО в Facebook, по данным разведки, руководящий состав «6 отдельного мотострелкового полка 2 АК» так называемой «ЛНР» систематически прибегает к подобным поступкам.
Читайте такжеНа Донбасс прибыли сотрудники ФСБ России - разведка«С целью сокрытия фактов гибели двух подчиненных и невыплаты денежной компенсации, полевые командиры цинично уничтожили тела двух погибших боевиков методом подрыва. Таким образом, главари российско-оккупационного подразделения в очередной раз скрыли факты перед высшим руководством о потерях среди личного состава. В дальнейшем они планируют получать их зарплату, засчитав погибших в списки пропавших без вести», - указано в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 11 января, зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. Во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое – получили боевые травмы.