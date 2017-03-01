Наблюдатели ОБСЕ снова зафиксировали пересечение украинско-российской границы похоронными фургонами

Об этом говорится в недельном отчете миссии с 22 по 28 февраля.

«В течение отчетного периода наблюдательная миссия видела две скорые, которые пересекали границу между Российской Федерацией и Украиной, и два похоронных фургона», - заявили в миссии.

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Первая машина скорой помощи появилась 27 февраля на пограничном пункте пропуска «Донецк», пересекая границу в Украину в 5.04 и вернувшись в РФ в 7.36. Скорая имела российские номерные знаки. Наблюдатели миссии не могли проверить, находились ли внутри пациенты.

Еще одна скорая была замечена 27 февраля на пограничном пункте пропуска «Гуково», она заехала в Украину в 19.07. Миссия ОБСЕ не смогла определить номерные знаки из-за ограниченной видимости, а также не могла узнать, находились ли там пациенты.

Первый похоронный фургон был замечен 22 февраля на пункте «Донецк», он пересек границу с РФ в Украину в 16.00. Второй фургон был замечен 27 февраля на пункте «Гуково». Транспортное средство имело украинские номерные знаки и пересекло границу в Украину в 16.35. На фургоне была надпись «Реквием» на русском языке.