В течение суток боевики провоцировали украинских военных на открытие огня - штаб

В течение дня российско-оккупационные бандформирования осуществили три прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

Читайте такжеЗа сутки боевики 6 раз нарушили перемирие, один боец ВСУ погиб«На Донецком направлении захватчики провоцировали наших защитников на ответный огонь на Приазовье. Неподалеку от Водяного, в обед, из неподконтрольной украинскому правительству Саханки наши позиции обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Впоследствии, враг активизировался в районе Павлополя. По оборонным укреплениям у этого прифронтового населенного пункта агрессор из временно оккупированного Набережного дважды вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и легкого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Согласно информации штаба, военнослужащие ВСУ на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня.

На других участках линии разграничения нарушений перемирия не зафиксировано.