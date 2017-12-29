Минобороны: так называемая "армия ЛНР" просит местных помочь продуктами питания

14:02, 29 декабря 2017
Война
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В Луганске оккупационная власть просит местных жителей помочь так называемой "армии ЛНР" продуктами питания.

Иллюстрация REUTERS

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник заявляет о растущих проблемах с финансированием оккупационных войск на Донбассе.

Читайте такжеМинобороны: на оккупированном Донбассе продолжается ротация кадровых военных РоссииКак передает корреспондент УНИАН, об этом Мотузяник заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Растущие проблемы с финансированием заставляют оккупационное командование самостоятельно решать проблемы материально-технического и продовольственного обеспечения», - заявил он.

В частности, по словам Мотузяника, в оккупированном Луганске распространяются объявления с обращением оккупационных властей к местному населению о предоставлении так называемой «армии ЛНР» помощи продуктами питания.

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Теги: #обеспечение боевиков донбассе#боевики лнр продукты