На Донбассе сегодня оккупанты дважды прицельно обстреляли опорные пункты ВСУ - штаб АТО

Сегодня на Донбассе оккупанты дважды прицельно обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00, оба обстрела были произведены на Донецком направлении.

В районе Верхнеторецкого и шахты «Бутовка» боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям из гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.

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На других участках обороны нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было договорено об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако оккупанты нарушают договоренности.

27 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российско-террористические войска используют "рождественское перемирие" для диверсионной деятельности и подготовки к дальнейшим боевым действиям.