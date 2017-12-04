На Донбассе в одной из частей боевиков расследуется 17 правонарушений российских военных - разведка

В одной из частей боевиков на Донбассе начато расследование 17 преступлений, совершенных российскими военнослужащими. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны Украины.

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«В соединениях и частях российско-оккупационных войск на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает расти количество преступлений. В частности, 2 декабря в одной из частей так называемого 2-го армейского корпуса противника начато расследование 17 преступлений, совершенных российскими военнослужащими. 4 преступников боевики взяли под стражу», - сообщил Мотузяник.

Ранее стало известно, что боевики на Донбассе готовят новый пропагандистский проект по указанию Кремля.