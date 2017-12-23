В зоне АТО с начала суток сохраняется режим тишины - представитель штаба

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе с начала суток сохраняется режим тишины.

Об этом руководитель пресс-центра штаба АТО Василий Лабай сообщил в комментарии телеканалу "112 Украина".

"С начала суток по всей линии разграничения наблюдаем тишину. Вооруженные силы Украины и другие формирования, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО, готовы к режиму перемирия и будут его соблюдать", - отметил Лабай.

Между тем он добавил, что, по информации разведки, неподалеку от линии соприкосновения боевики спрятали боеприпасы к артиллерийским системам и других видов тяжелого вооружения.

В штабе АТО отмечают, что цель создания этих арсеналов - открытые провокации против подразделений ВСУ и возможные обстрелы боевиками своих территорий, чтобы обвинить в этих обстрелах украинских военных.

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было договорено об установлении перемирия с полуночи 23 декабря.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе посол Мартин Сайдик заявил, что участники ТКГ выступили за введение дисциплинарных мер, если стороны будут нарушать"рождественское перемирие" на Донбассе.