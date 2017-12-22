В Кремле заявили, что российские офицеры могут вернуться в СЦКК, если против них прекратятся "провокации"

В Кремле заявили, что российские офицеры могут вернуться к работе Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), если против них прекратятся «провокации».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Действительно, тема вчера обсуждалась в ходе телефонного разговора Путина и Меркель. Как мы и сообщили по итогам разговора, Путин говорил о нашей готовности рассмотреть такую возможность (возвращения в СЦКК – УНИАН), если удастся заручиться пониманием того, что провокационные действия со стороны Киева в отношении наших военных прекратятся и им будет предоставлена возможность и обеспечены условия для выполнения своих функций», - сказал Песков, отвечая на вопрос об условиях возвращения россиян в СЦКК.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своих представителей в СЦКК из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих» к российским военным. Также в МИД РФ отметили, что еще одной причиной отзыва офицеров является введение Украиной с 1 января 2018 года нового порядка въезда и пребывания граждан России. В частности, россияне не хотят сдавать отпечатки пальцев.

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В МИД Украины считают, что это решение РФ существенно подрывает Минские соглашения.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

20 декабря представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях: «утверждение положения о СЦКК, их статус, гарантии безопасности и т.д.». Позже Марчук отметил существование риска того, что договоренность в Минске о «рождественском перемирии» может оказаться под угрозой срыва из-за выхода представителей России из СЦКК.

По данным пресс-службы Кремля, 21 декабря вечером канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили условия возобновления работы СЦКК, а также вопрос обмена пленными на Донбассе.