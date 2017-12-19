Украинская сторона в СЦКК покинула оккупированную территорию Донбасса - Генштаб

Украинские представители в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе покинули оккупированную территорию Донбасса.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович.

По его словам, украинские наблюдатели в СЦКК выведены с временно оккупированной территории Донбасса в Соледар. Венскович уточнил, что колонна вышла сегодня в 10.30.

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«Украинская сторона в СЦКК будет и дальше проводить мониторинг, способствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и наблюдать за линией разграничения, фиксировать незаконные обстрелы и способствовать режиму прекращения огня», - сказал пресс-офицер.

При этом, по словам Венсковича, украинская сторона не владеет информацией о выводе российских офицеров в СЦКК с оккупированного Донбасса в Россию.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину 19 декабря из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».