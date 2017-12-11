Наблюдатели ОБСЕ за выходные зафиксировали почти 1150 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за выходные зафиксировали почти 1150 взрывов ц Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за прошедшие выходные.

Читайте такжеВ результате обстрела из "Градов" Авдеевки мирные жители не пострадали - штаб

"В период с вечера 8 до вечера 9 декабря в Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности, примерно 240 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано около 560 взрывов. С вечера 9 до вечера 10 декабря, по наблюдениям СММ, количество нарушений режима прекращения огня, так же, как и взрывов (ориентировочно 860), выросла, если сравнивать с предыдущими сутками", - отметили в миссии.

"В период с вечера 8 до вечера 9 декабря в Луганской области наблюдатели ОБСЕ констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности, примерно 40 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Среди прочего было зафиксировано около 70 взрывов. С вечера 9 до вечера 10 декабря миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, и за предыдущие сутки, одновременно зафиксировав меньше взрывов (четыре)", - добавили в СММ.