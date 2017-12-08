За сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 366 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за сутки зафиксировали 366 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 7 декабря вечером.

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«В Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе почти 300 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда, в числе прочего, было зафиксировано около 760 взрывов», - сообщили в СММ ОБСЕ.

«В Луганской области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе 66 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 600 взрывов)», - говорится в отчете.