В Авдеевке восстановили электроснабжение после обстрела города боевиками

В Авдеевке Донецкой области восстановлено электроснабжение после того, как город обстреляли боевики, вероятно, из «Градов».

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

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«Примерно час назад рашисты обстреляли Авдеевку. Как сообщает мне председатель ВГА Авдеевки Павел Малыхин, три снаряда (по предварительной информации - «Града») упали в районе проведения работ по строительству газораспределительной станции газопровода «Очеретино-Авдеевка». Кроме того, была перебита ЛЭП, и в течение получаса город был обесточен. Электрики РЭС оперативно сработали и уже восстановили электроснабжение», - написал он.

Жебривский отметил: «адептов «русского мира», которые пытаются запугать людей и помешать нам наладить мирную жизнь в Авдеевке, заверяю: ваши действия - циничные и жестокие, но бесполезные. Несмотря на ваши попытки, Авдеевка будет с газом, светом и водой».