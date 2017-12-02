В Авдеевке в результате обстрела боевиков разрушен дом - руководитель ВГА
17:58, 02 декабря 2017Война
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Как сообщил руководитель Военно-гражданской администрации города Павел Малыхин, в результате обстрела боевиками города Авдеевка Донецкой области разрушен частный дом.
В Авдеевке в результате обстрела боевиков разрушен дом / фото facebook/ato.news
В результате обстрела боевиками города Авдеевка Донецкой области разрушен частный дом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.
«Улица Спортивная 1г. Прямое попадание мины... Дом разрушен, жертв нет", - написал он.
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«Террористические формирования после долгой паузы снова стреляют по городу», - сообщил Малыхин.
Как сообщал УНИАН, ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что боевики в ночь с 1 на 2 декабря около девяти часов подряд обстреливали населенный пункт Марьинка в Донецкой области.
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