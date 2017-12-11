И снова "ихтамнет": на Донбасс прибыли 120 кадровых российских офицеров

На оккупированную территорию Донбасса прибыли еще около 120 кадровых российских офицеров. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил представитель ГУР МО Украины.

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Россияне будут занимать командные должности в 1 и 2 армейских корпусах так называемых "ДНР" и "ЛНР". Как отметил Скибицкий, кадровыми российскими военными комплектуются должности командиров бригад, их заместителей и командиров батальонов.

Сегодня, по данным разведки, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины в составе террористическо-оккупационных войск находится более 3 тысяч кадровых российских военных.