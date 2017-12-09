Боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО на нескольких направлениях

Российско-террористические войска сегодня 14 раз нарушили режим прекращения огня. Как сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции, в более чем половине случаев военнослужащие Вооруженных сил Украины отвечали агрессору из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеНа Донбассе погибли четверо украинских военных, еще один ранен – штаб АТОНа Луганском направлении Светлодарская дуга продолжает оставаться эпицентром напряженности, где враг из 120-мм минометов и пехотного вооружения вел огонь по позициям украинских защитников возле Луганского. Во время огневых провокаций в районе Травневого, Лозового и Светлодарска боевики применили гранатометы и стрелковое оружие. Возле Троицкого враг стрелял из вооружения БМП, а возле Новоалександровки - из пулеметов.

На Донецком направлении противник обстреливал защитников Авдеевки, Каменки и Широкино из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. По укреплениям ВСУ возле шахты «Бутовка» захватчики били из минометов калибра 82-мм и легкого пехотного вооружения, а из стрелкового оружия - нарушали перемирие в пригороде Марьинки.