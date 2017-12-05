В ОБСЕ увидели российские флаги на пяти админзданиях "ЛНР"

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали флаги страны-агрессора РФ во временно-оккупированном Луганске.

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В Луганске наблюдатели впервые увидели, что на отдельных административных зданиях вместе с флагами "ЛНР" развешены флаги Российской Федерации, отметили LIGA.net в пресс-службе миссии.

"Эти флаги были на пяти зданиях, которые используют члены "ЛНР". На других административных зданиях флагов Российской Федерации не было замечено", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в Луганске на зданиях так называемых райотделов полиции и бывшего областного МВД появились российские флаги.