В ОБСЕ увидели российские флаги на пяти админзданиях "ЛНР"

09:15, 05 декабря 2017
Война
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В ОБСЕ заявили, что российские флаги в городе наблюдатели миссии зафиксировали впервые.

Флаги РФ в оккупированном Луганске / фото Новая газета

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали флаги страны-агрессора РФ во временно-оккупированном Луганске. 

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В Луганске наблюдатели впервые увидели, что на отдельных административных зданиях вместе с флагами "ЛНР" развешены флаги Российской Федерации,  отметили LIGA.net в пресс-службе миссии.

"Эти флаги были на пяти зданиях, которые используют члены "ЛНР". На других административных зданиях флагов Российской Федерации не было замечено", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в Луганске на зданиях так называемых райотделов полиции и бывшего областного МВД появились российские флаги.

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Теги: #российские флаги в ЛНР#флаги РФ в Луганске