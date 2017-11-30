Беспилотник и минометные обстрелы: на Донбассе за сутки боевики 18 раз нарушили перемирие

На протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Враг провел семь минометных обстрелов оборонительных укреплений сил АТО и в целом выпустил около полусотни мин. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"На Луганском направлении горячее всего было на Светлодарской дуге. Здесь противник неоднократно, с небольшими перерывами, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов, зенитных установок и вооружения БМП по защитникам Луганского, а из стрелкового оружия – вблизи Новолуганского. Несколько мин калибра 82-мм оккупанты выпустили рядом с Новотошковским, из гранатометов обстреливали опорные пункты неподалеку от Троицкого и Новозвановки, из стрелкового оружия беспокоили защитников Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Донбассе от пули снайпера погиб украинский разведчик

Также, на Донецком направлении под гранатометний огонь противника попали окрестности Авдеевки, а из легкого пехотного вооружения захватчики провоцировали украинских воинов на подступах к Красногоровке.

"В районе населенных пунктов Зайцево, Майское и Гладосово зафиксирован пролет вражеского БПЛА, запрещенного Минскими договоренностями. В целом, за минувшие сутки по всей линии столкновения зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал", - подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики обстреляли пункт пропуска "Майорск".