Российские танки в оккупированном Луганске: Порошенко провел экстренное заседание Военного кабинета

Президент Петр Порошенко провел экстренное заседание Военного кабинета СНБО в связи с ситуацией в оккупированном Луганске. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства заслушал доклад о последних событиях от присутствующих руководителей силовых ведомств, в частности относительно незаконного пересечения российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области, а также учащение случаев провокаций со стороны боевиков.

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"В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий ради обеспечения безопасности мирного населения", – подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в центре Луганска под прежнее управление МВД подогнали БТР, дом окружили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. 20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим указом снял с должности "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться этому приказу. Неизвестные заблокировали доступ к административным зданиям, сотрудники распущены по домам.

Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "прекращении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку. Однако Плотницкий уверяет, что большое количество людей в центре Луганска является "продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник министра внутренних дел от должности". Также он заявляет, что сегодняшний путч в Луганске - это "попытка определенных структур МВД таким способом обжаловать решение суда и ходатайство комитета Народной рады "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы.

Жители Луганска также опубликовали видео, на котором видно, что в город зашла колонна из нескольких десятков единиц бронетехники.