В Ивано-Франковской области простились с 21-летним бойцом АТО, который погиб от обстрела боевиков

На Ивано-Франковщине похоронили 21-летнего бойца, который погиб в зоне проведения АТО. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Галицкой райгосадминистрации, сегодня, 21 ноября провели в последний путь бойца 10-й отдельной горно-штурмовой бригады 8-го батальона Андрея Добровольского.

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«В родной дом Андрея в с.Тустань Галицкого района отдать дань уважения воину пришли его родственники, друзья, односельчане, боевые побратимы, представители власти и духовенства», - отметили в райгосадминистрации.

В местном храме священники УГКЦ отслужили панихиду.

Оттуда траурная процессия двинулась к кладбищу, где с воинскими почестями похоронили защитника Украины.

Справка УНИАН. Андрей Добровольский погиб 17 ноября во время вражеского пулеметного обстрела позиций ВСУ на Светлодарськой дуге вблизи поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области.

Как сообщал УНИАН, недавно в Конотопе попрощались с бойцом АТО, который ценой собственной жизни остановил вражеских диверсантов.