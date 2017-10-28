В Генштабе назвали количество погибших и раненных военных с начала проведения АТО

По состоянию на сегодняшний день с начала проведения АТО боевые потери Вооруженных сил Украины составляют 10 тыс. 710 военнослужащих, из них безвозвратные - 2 тыс. 333, санитарные - 8 тыс. 377 (раненные и травмированные в результате боевых действий). Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

Читайте такжеНебоевые потери с 2014 года составили более 10 тысяч военных - МатиосПри этом отмечается, что на протяжении 2016 года в результате боевых действий погибли 212 украинских военнослужащих, а «санитарные потери составили 1277 военнослужащих ВС Украины. При этом небоевых потерь было на 65% меньше, чем боевых».

«В текущем, 2017 году, наблюдается тенденция к значительному уменьшению, вдвое, небоевых потерь в подразделениях ВС Украины», - говорится в сообщении Генштаба.

При этом отмечается, что «распространенные средствами массовой информации сообщения о потерях личного состава Вооруженных Сил Украины во время проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей не соответствуют действительности».

В то же время, на сайте Министерства обороны Украины сообщается, что «число небоевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил в 2017 году, по сравнению с предыдущими годами, уменьшилось более чем 5 раз».

Отмечается, что основными причинами безвозвратных небоевых потерь являются случаи смерти от болезней, гибель в результате ДТП, нарушения мер безопасности и правил обращения с оружием.

«По каждому случаю гибели военнослужащих проводятся тщательные расследования для выяснения причин и обстоятельств смерти, а также принимаются меры по недопущению подобных случаев в дальнейшем», - подчеркнули в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 27 октября в эфире одного из телеканалов заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тыс. украинских военнослужащих погибли и были ранены не в результате боевых действий.

"... с 2014 года до сегодняшнего дня в Вооруженных силах и других структурах, которые защищают государство, погибли 10 тыс. 103 человека - безвозвратных и санитарных потерь: не от боевых действий", - сказал Матиос.

По его словам, «среди них 2 тыс. 150 погибли не от боевых действий».

В то же время в зоне АТО не во время боевых действий погибли 3 тыс. 700 военных.