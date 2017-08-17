Правозащитники раскритиковали отчет ГПУ о результатах расследования Иловайской трагедии

Правозащитники, некоторые участники боев в Иловайске и родственники

Правозащитники, некоторые участники боев в Иловайске и родственники погибших раскритиковали недавний отчет Генеральной прокуратуры о результатах расследования событий «Иловайской трагедии» в августе 2014 года, в котором указывается, что главным виновником трагедии является военное командование России.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Иловайская трагедия 3 года спустя: результаты расследования и несогласие потерпевших».

В частности, адвокат, член правления общественной организации «Правозащитная группа «Сич» Виталий Погосян заявил, что «ребята, которые были в Иловайске, являются, по сути, потерпевшими в этом уголовном производстве, они находились в плену. Те издевательства, которые были с нашими пленными, - это все результат того, что они попали в плен из-за просчетов, которые допустило военное руководство, поэтому, на мой взгляд, то, что мы получили сегодня в результате так называемого «расследования» - это ни что иное, как только формирование общественного мнения».

По его словам, ни одно обстоятельство, которое была обнаружено в ходе расследования Временной следственной комиссией Верховной Рады по расследованию трагических событий под Иловайском, не было изложено в отчете Генпрокуратуры.

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«На мой взгляд, еще в сентябре 2014 года, когда Генпрокуратура отрабатывала направления расследования этого дела, она не совсем корректно определила эти направления, потому что, в соответствии с уставными требованиями, в армии действует единоначалие, поэтому есть ответственность конкретного лица за то решение, которое оно приняло. Решение об отходе (из Иловайска) было принято? Нет. Каким образом люди отходили? Почему они отходили? Кто отдавал приказ? Кто не обеспечил отход этих подразделений? Кто не предоставил надлежащее обеспечение для того, чтобы они держались? Если было бы обеспечение, то они держались. Кто за это должен отвечать? Виртуальный штаб АТО, или сектор «Б», или какое-то должностное лицо, которое отдавало приказ и которое принимало конкретное решение», - сказал адвокат.

Погосян отметил необходимость продолжения работы над тем, чтобы лица, виновные в «Иловайской трагедии», во время которой было убито очень много добровольцев, были привлечены к ответственности.

«Россия, безусловно, виновна, однако 5 дней они (российские военнослужащие - УНИАН) окапывались, завозили оружие. Неужели командование штаба АТО об этом не знало? Если они не знали, то почему они этого не знали? Почему не было сделано обеспечение и так далее. Почему сразу не была дана команда на отход? Почему не было прикрытия и прочее?» - сказал правозащитник.

«В этом отчете есть, что господин Муженко (начальник Генштаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко - УНИАН) 12 раз общался с представителем командования РФ. Войска России зашли на территорию Украины, они находятся на нашей территории, и руководитель АТО ведет переговоры с противником. О чем? Если бы это была удачная операция и всей вышли живые и здоровые, это было бы одно, но мы видим, какие были последствия», - отметил он.

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Погосян призвал военную прокуратуру допросить каждого потерпевшего по делу «Иловайской трагедии».

Он также считает неполным отчет Генеральной прокуратуры Украины относительно событий под Иловайском.

При этом Погосян заявил, что вместе с другими правозащитниками будет добиваться продолжения расследования трагедии, допроса всех потерпевших.

«Я буду связываться с теми лицами, которые являются потерпевшими по Иловайску, я буду просить своих коллег и из УХСПЧ и других правозащитных структур, чтобы мы объединились и подали соответствующее заявление об уголовном правонарушении, и пусть ГПУ допрашивает всех потерпевших, пусть они выясняют, кто отдавал команды, почему не дали своевременной команды и почему у нас столько погибших. Россияне пусть отвечают за то, что они совершили, а отсутствие надлежащего своевременного приказа - это ответственность не россиян», - резюмировал Погосян.

В свою очередь юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Алина Павлюк отметила, что, несмотря на то, что «Иловайская трагедия» произошла именно во время активной фазы боевых действий, именно из-за большого количества жертв необходимо провести эффективное расследование этих событий.

«Любые военные потери фиксируются воинской частью, и проводится внутреннее расследование. Поскольку в Иловайскую операцию были вовлечены подразделения как Нацгвардии, так и МВД и ВСУ, - это расследование должно проводиться комплексно и независимо от каждой из этих структур», - отметила она.

Павлюк также считает, что правоохранители должны допросить всех участников событий под Иловайском.

«Люди, которые прошли Иловайские события, должны быть все опрошены и признаны потерпевшими, чтобы иметь полную картину событий - от слов рядового солдата и командира, чтобы не потерять слова и показания каждого из них, потому что каждый из них мог видеть что-то особенное и что-то значимое для дальнейшего привлечения к ответственной страны-агрессора и во избежание манипуляций с фактами тех событий и с личностями, которые участвовали в Иловайской операции», - объяснила Павлюк.

Мать погибшего бойца Наталья Харченко убеждена, что правоохранители, которые расследовали события под Иловайском, пытаются оправдать военное руководство.

«Во время выхода из Иловайска погиб мой сын, он киевлянин, ушел добровольцем на фронт. Мы имеем, что имеем, если кто-то думает, что мы это просто пропустим мимо ушей - они глубоко ошибаются. В этом отчете (Генпрокуратуры) ничего нового я не увидела, они просто врут, они оправдывают вместо расследования», - сказала она.

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В свою очередь участник боевых действий под Иловайском Александр Дейнега добавил, что «в отчете указано, что во всем виновата Россия и так далее ... Но бездействие наших командиров, Генерального штаба наша прокуратура не рассматривает».

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года.

Согласно этим результатам, главным виновником «Иловайской трагедии» в августе 2014 года, в результате которой только по официальным данным погибли 366 украинских бойцов, является военное командование России. Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге.

Также, по мнению следователей ГПУ, среди других факторов трагедии - дезертирство, развал армии во времена экс-президента Виктора Януковича и отдельные ошибки украинского военного руководства.