Волонтеры показали, как на Донбассе подбили вражеский танк (видео)

Один короткий полет БПЛА помогает разведчикам на Донбассе давать достойный отпор боевикам, в частности, в обезвреживании техники противника.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщили волонтеры фонда "Повернись живим".

"Также БПЛА помогает корректировать огонь "вежливого ответа" "вежливым людям". Внимательные зрители на этой видеонарезке могут увидеть результат подобной корректировки. Подбитый вражеский танк – одна из вещей, на которую можно смотреть бесконечно", - говорится в сообщении.

Ранее волонтеры "Повернись живим" показали видео уничтожения вражеской зенитной установки на Донбассе.