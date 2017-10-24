Волонтеры показали, как на Донбассе подбили вражеский танк (видео)
18:39, 24 октября 2017Война
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При помощи БПЛА военные на Донбассе корректируют огонь, как можно увидеть на опубликованной записи волонтеров.
Один короткий полет БПЛА помогает разведчикам на Донбассе давать достойный отпор боевикам, в частности, в обезвреживании техники противника.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщили волонтеры фонда "Повернись живим".
"Также БПЛА помогает корректировать огонь "вежливого ответа" "вежливым людям". Внимательные зрители на этой видеонарезке могут увидеть результат подобной корректировки. Подбитый вражеский танк – одна из вещей, на которую можно смотреть бесконечно", - говорится в сообщении.
Ранее волонтеры "Повернись живим" показали видео уничтожения вражеской зенитной установки на Донбассе.
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