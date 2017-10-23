Обстрел боевиками Авдеевки: террористы повредили частный дом

В прифронтовом городе Авдеевка Донецкой области в результате обстрела боевиков поврежден частный дом. Об этом сообщается на странице Главного управления Нацполиции в Донецкой области в социальной сети Facebook.

«Сегодня около 13.30 в полицию поступила информация о повреждении частного домовладения, расположенного в старой части прифронтового города неподалеку от промзоны. Пострадавших среди мирных жителей нет», - говорится в сообщении.

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Во время осмотра дома правоохранители выяснили, что боевики обстреливали лесополосу вблизи промышленной зоны, и обломки снарядов повредили крышу на домовладении, расположенном в переулке Лесном. Во время обстрела 59-летний хозяин был в доме, что и спасло его от ранения.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, в поселке Пантелеймоновка Донецкой области наемник российских оккупационных войск ножом ранил двух гражданских лиц. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пребывание российско-оккупационных войск на территориях Донецкой и Луганской областей продолжает представлять опасность для местного населения.