Боевики стали чаще пересекать неподконтрольную часть украинской границы на Донбассе

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявили, что боевики продолжают незаконно пересекать российско-украинскую границу. Об этом говорится в сообщении Украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Читайте такжеСутки в АТО: боевики стреляли из минометов и пулеметов, 4 военных ранены«Согласно докладу Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в период с 19 по 26 сентября текущего года зафиксировано увеличение почти наполовину по сравнению с предыдущим отчетным периодом, количества человек в форме военного образца, которые пересекали границу индивидуально или в группах в обоих направлениях. Наблюдение за этой категорией лиц значительно осложняет то, что они пересекают границу вчастных транспортных средствах с затемненными окнами, или автобусах и микроавтобусах с закрытыми оконными шторками», - говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация отмечается наблюдателями Миссии по проезду грузовых транспортных средств.

Как отметили в СЦКК, значительно увеличилось количество автоцистерн с надписями на русском языке: «Огнеопасно» (с 41 до 71 грузовика).

Кроме того, за указанный период в районе пограничного пункта пропуска «Гуково» зафиксировано движение 38 поездов (16 двигались в Украине, остальные 22 - в РФ).

«Если вдоль временно неподконтрольной Украине части российско-украинской границы будут созданы реальные зоны безопасности под наблюдением международных наблюдателей, то мы получим достаточно надежную гарантию, что трафик войск, техники, наемников, боеприпасов и всего, что сегодня на Донбасс, будет прекращен» , - добавили в СЦКК.