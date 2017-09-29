Сутки в АТО: боевики 16 раз нарушили перемирие, двое военных ранены

В целом, за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 16 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий двое военнослужащих сил АТО получили ранения. Потери врага уточняются, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Боевики не прекращали обстрелы украинских позиций на Приморском и Донецком направлениях.

"Так, после 18 часов и почти до полуночи враг постоянно обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши укрепления на под Авдеевкой. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. Из этого же оружия оккупанты более часа били по защитникам шахты Бутовка", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что наибольшее количество огневых провокаций за прошедшие сутки зафиксировано на Приморском направлении. Вечером пророссийские наемники снова из минометов калибра 82 миллиметра обстреливали укрепления вблизи Марьинки.

"А около 20:00, в результате огневого противостояния с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, получили осколочные ранения двое украинских бойцов. Кроме того, в конце суток под обстрелами боевиков оказались наши опорные пункты неподалеку Водяного и дважды возле Павлополя", - добавили в ведомстве.

Ранее УНИАН сообщал, что двое пограничников погибли в результате подрыва на взрывном устройстве на Луганщине.