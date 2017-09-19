Сутки в зоне АТО: боевики 14 раз нарушили перемирие, ВСУ жестко ответили врагу

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Как и в течение дня, основная активность противника вечером фиксировалась в районе Авдеевской промзоны. Здесь боевики дважды обстреливали наши укрепления из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные жестко отвечали врагу, заставляя соблюдать режим тишины.

Кроме того, около 23 часов российские оккупанты выпустили 7 мин калибра 82 мм неподалеку Песков, а из вооружения БМП открывали огонь возле Зайцево.

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На Приморском направлении наемники применяли 82-миллиметровый миномет и крупнокалиберный пулемет на подступах к Широкино.

На Луганском направлении единственный обстрел наших позиций за сутки зафиксирован вблизи Новотошковского, около 23 часов.

В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 14 раз нарушили перемирие. Во время 9 обстрелов силы АТО открывали огонь в ответ. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.