Россия пыталась привлечь "силы" с Донбасса к учениям "Запад-2017" - Минобороны (видео)

Россия планировала привлечь к военным учениям "Запад-2017" "силы", которые размещены на территории украинского Донбасса. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко, передает Радио Свобода.

Но, по его словам, эти подразделения не смогли выполнить задание из-за нехватки топлива и неисправности техники.

"Мы сейчас видим, что пытались привлечь к этим учениям российско-оккупационные войска на Донбассе. Мы получили данные разведки, что большинство колонн, которые должны были бы выйти в пункты сосредоточения для выполнения параллельных задач в рамках учений "Запад – 2017", они просто не доехали, потому что почему-то закончилось топливо. Одно из подразделений на Луганщине, у которого было составе 11 танков, всего три танка были способны двинуться и выполнять задания, все остальные неисправны", – рассказал Лысенко.

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По его данным, анализ состояния техники двух армейских корпусов группировок "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует, что 60% техники не может использоваться из-за неисправности.

Российская сторона эти заявления не комментировала, но Москва отрицает поддержку боевиков на части Донбасса.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября. Первый этап учений закончился 16 сентября. 17 сентября начался второй этап - активная фаза.

Учения проходят на полигонах Беларуси и России. Накануне в Минск прибыли наблюдатели за учениями от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции, Эстонии - по два представителя от каждого приглашенного государства.