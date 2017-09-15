Более 250 "спецназовцев "ДНР" угодили в базу "Миротворца" (список)

В базу центра "Миротворец" внесли 251 боевика так называемого спецназа "ДНР". Об этом говорится в сообщении сайта на его странице в Facebook.

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"Этот документ был у нас давно. Практически с момента его создания, но в силу определенных обстоятельств мы его не "светили". Теперь пришло и его время. Сегодня в "Чистилище" попали боевики террористической организации "ДНР" из бандформирования под названием "управление специальных операций генпрокуратуры дыры", - говорится в сообщении.

Также в "Миротворце" призвали помочь идентифицировать внесенных в базу "спецназовцев".

Ранее в Организации Объединенных Наций призвали Национальную полицию Украины расследовать деятельность сайта "Миротворец" и принять меры для удаления персональных данных лиц, которые размещены на этом сайте.