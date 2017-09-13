У Путина готовят эвакуацию представителя "ЛНР" в Минске в Россию - ИС
Эвакуацию Дейнего готовят по его личной договоренности с Сурковым.
"Народный совет "ЛНР" снял "депутатские" полномочия с представителя "ЛНР" в Минской группе Владислава Дейнего. Это вызвало резонанс в среде функционеров так называемой республики.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
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"Несмотря на то, что сам Дейнего говорит о якобы новой "работе в республике", его "коллеги" уверены, что администрация президента РФ готовит "эвакуацию" Дейнего в Россию по личной договоренности последнего с Сурковым", - говорится в его сообщении.
Ранее Тымчук сообщал, что Россия запланировала кардинальные кадровые перестановки в "ДНР".