У Путина готовят эвакуацию представителя "ЛНР" в Минске в Россию - ИС

"Народный совет "ЛНР" снял "депутатские" полномочия с представителя "ЛНР" в Минской группе Владислава Дейнего. Это вызвало резонанс в среде функционеров так называемой республики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Читайте такжеПредставитель "ЛНР" – миссии ОБСЕ: мы никому не обещали обеспечивать какую-то безопасность

"Несмотря на то, что сам Дейнего говорит о якобы новой "работе в республике", его "коллеги" уверены, что администрация президента РФ готовит "эвакуацию" Дейнего в Россию по личной договоренности последнего с Сурковым", - говорится в его сообщении.

Ранее Тымчук сообщал, что Россия запланировала кардинальные кадровые перестановки в "ДНР".