Каждое перемирие на Донбассе быстро нарушается - Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что объявленное 25 августа «школьное перемирие» не отличается от предыдущих подобных обязательств сторон, так как они скоро начинают его нарушать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

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Он напомнил, что уже неоднократно можно было услышать от сторон заявления о возобновлении перемирия на востоке Украины в течение последних лет.

«Во всех случаях сначала наблюдалось частичное соблюдение режима прекращения огня. Количество нарушений уменьшается в первые несколько дней, а потом снова возрастает. Они нажимают кнопку «пауза», а не кнопку «стоп». Так было и в этот раз. В пятницу (25 августа), в первые сутки с момента возобновления обязательства о прекращении огня, миссия зафиксировала 53% снижения количества нарушений по сравнению с предыдущими сутками. С 654 до чуть более 300 нарушений. На следующий день, в субботу, 26 августа, отмечалось дальнейшее уменьшение количества нарушений. Наши наблюдатели в тот день зафиксировали 47 таких нарушений», - сказал Хуг.

При этом он отметил, что такая «пауза» свидетельствует о том, что «стороны действительно могут прекратить насилие, когда они этого хотят».

«Это может стать отправной точкой для установления длительного режима «тишины»», - считает первый заместитель председателя СММ.

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«Впрочем, в воскресенье (27 августа) количество нарушений режима «тишины», зафиксированных СММ, снова начало расти. Всего в воскресенье зафиксировано 151 такое нарушение. В понедельник (28 августа) - 173, во вторник - 431, в среду - 186. Пауза закончилась», - отметил Хуг.

«Как и во многих других случаях, население Донбасса увидело небольшой луч надежды. Несколько дней надежды. Однако сейчас для сторон дело вернулось к привычному течению», - отметил представитель ОБСЕ.

Напомним, Украинская сторона во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе призвала Российскую Федерацию и ее боевиков сделать все для соблюдения перемирия с 1 сентября.