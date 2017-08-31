Киев призвал РФ и ее боевиков сделать все для соблюдения перемирия на Донбассе с 1 сентября

Украинская сторона во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе призвала Российскую Федерацию и ее боевиков сделать все для соблюдения перемирия с 1 сентября.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Украинская сторона последовательно выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения о режиме тишины с 25 августа 2017 года. В то же время, режим прекращения огня системно нарушается со стороны ОРДЛО, что говорит о том, что Российская Федерация и ОРДЛО не придерживаются достигнутых договоренностей. Свидетельством тому служит отсутствие соответствующих распоряжений: по информации СММ ОБСЕ, о призыве Трехсторонней контактной группы к режиму тишины по случаю нового учебного года, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО узнали из СМИ", - написала она.

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"Украинская сторона призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден. Нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО должны быть расследованы СММ ОБСЕ, а виновные - выявлены и наказаны, с конкретными примерами и приданием гласности таких случаев", - заявила Олифер.

Как сообщал УНИАН, 23 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась об установлении режима прекращения огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.

28 августа первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что со времени объявления «школьного перемирия» в Донбассе было зафиксировано более 600 фактов нарушения режима прекращения огня.

Также 28 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко активизировать усилия с целью выполнения Минского соглашения об установлении режима прекращения огня на востоке Украины.

В свою очередь Порошенко поручил руководству Вооруженных сил продолжать соблюдение объявленного режима тишины.