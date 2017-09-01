Россия завершает подготовку к большой войне - эксперт

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что вероятность военной операции России до выборов президента РФ весной 2018 года достаточно высока, поскольку Владимиру Путину нужны «победы» для продолжения «царствования».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Почему мы считаем, что угрозы сегодня увеличились, и почему мы считаем, что они трансформировались? Существует ряд факторов, которые нам сигналят об этом», - отметил Бадрак.

По его словам, «очень существенно обострились отношения между РФ и Соединенными Штатами». В частности, эксперт отметил символическую поддержку Украины и приезд главы Пентагона и представителей других стран НАТО, что вызвало в России «бешеную истерию».

В то же время, считает Бадрак, в целом «Западный мир устраивает ситуация, когда Украина является буферной зоной между самым Западом и Россией».

«В Европе это понимают, и особенно европейцев это устраивает», - сказал он.

Кроме того, эксперт убежден, что «война на истощение» не дает России тех результатов, которые она ожидала.

«Приближаются выборы президента России, и в марте 2018 года Путину нужны какие-то победы, нужны определенные вещи, которые он может своему обществу представить для того, чтобы претендовать на еще одну победу и продолжить свое «царствование», - отметил Бадрак.

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Кроме того, подчеркнул он, на сегодняшний день в генштабе вооруженных сил России существует «прагматическое понимание слабости оборонного потенциала Украины».

«Оценка того, что сделано в Украине за три года, дает основание российским аналитикам говорить, что Украина не готова к масштабной войне, к внезапному масштабному удару», - отметил Бадрак.

В то же время сама же Россия, отметил эксперт, «существенно нарастила свои возможности».

«По нашим данным, те подразделения, которые стоят на первой линии ... в этих структурах, в этих подразделениях уровень оснащения новым вооружением военной техники достиг 58% по состоянию на 2016 год. По состоянию на конец 2017 года было запланировано достичь 62% перевооружения на новые системы», - сказал он и отметил, что это очень серьезный вызов для Украины.

Кроме того, по словам Бадрака, для России остается актуальным и вопрос пробития сухопутного коридора в Крым. Любое развитие военного успеха, если он будет иметь место, также будет формальным достижением для Кремля.

«Поэтому вероятность военной операции до начала выборов достаточно высока», - считает он.

Бадрак также отметил, что военные действия «не могут начаться сами собой - для этого России нужно создать такую ​​ситуацию».

«Уже сегодня мы видим очень серьезную работу, активизацию работы пророссийских движений, российской агентуры. И фактически, центр тяжести информационной работы перешел в политическую плоскость», - сказал эксперт.

Он добавил, что Россия оставляет за собой возможность использовать и силовые меры, в том числе теракты, для влияния на общество и провоцирование недоверия к власти.

«Фактически, мы констатируем на сегодняшний день завершение Россией подготовки к большой войне. Будет она или не будет - это дело другое», - подытожил Бадрак.