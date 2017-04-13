Путин упустил момент для развязывания "большой войны" против Украины - экс-офицер ФСБ
09:19, 13 апреля 2017Война
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Масштабных боевых действий не будет, уверен Богданов.
Российские "зеленые человечки" / REUTERS
Россия упустила момент, когда могла бы развязать большую войну против Украины. Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал бывший офицер ФСБ Илья Богданов.
"Как таковой большой войны не будет. Тот самый момент упущен. Россия могла ее реально начать и развязать, но так не случилось", — сказал он.
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Богданов уверен, что глобального движения в этом вопросе не будет. По его словам, будет периодическое подогревание, осложнение обстановки, но масштабных боевых действий не последует.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев ведет переговоры с западными союзниками на случай нового вторжения России.
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