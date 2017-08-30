Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали около 80 взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за сутки зафиксировала около 80 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете за период с 19.30 28 августа по 19.30 29 августа.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, но аналогичное количество взрывов (около 30), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - говорится в отчете.

В частности, отмечается, что камера СММ, которая установлена в районе Донецкой фильтровальной станции, вечером и ночью с 28 на 29 августа последовательно зафиксировала четыре трассирующих снаряда с востока на запад, три трассирующих снаряда с северо-запада на юго-восток, четыре трассирующих снаряда с северо-востока на юго-запад, два - с востока на запад, девять - с запада на восток и другие выстрелы на расстоянии от 500 м до 3 км.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ заметили автобусы с детьми с оккупированного Донбасса на российско-украинской границе

Также, миссия 29 августа рано утром во время пребывания в оккупированном Донецке зафиксировала 24 взрыва из неопределенного типа вооружения, которые произошли на расстоянии 6-8 км с северо-востока.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 48 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (три взрыва)", - заявляют в СММ.

В частности, 29 августа, когда миссия находилась в подконтрольной правительству Украины Трехизбенке (в 32 км к юго-западу от Луганска), наблюдатели слышали 13 взрывов из неопределенного вооружения на 10 км с юго-востока. В тот же день, находясь в оккупированном селе Веселая Гора (в 16 км к северу от Луганска), СММ слышала 30 взрывов из неопределенного вооружения на расстоянии 5-8 км со стороны юга и юго-запада.