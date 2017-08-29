За сутки на Донбассе зафиксировали более 30 взрывов - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что зафиксировала за сутки в Донецкой и Луганской областях более 30 взрывов. Об этом говорится в отчете за период с 19.30 27 августа по 19.30 28 августа.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала большее количество нарушений режима прекращения огня (около 30 взрывов) по сравнению с количеством взрывов за предыдущие сутки (около 15 взрывов)", - говорится в отчете.

В Луганской области наблюдатели миссии зафиксировали три взрыва, тогда как в предыдущие 24 часа фактов нарушения режима тишины не было.

Как сообщал УНИАН, 23 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась об установлении режима прекращения огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.

28 августа первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что с момента объявления «школьного перемирия» на Донбассе было зафиксировано более 600 фактов нарушения режима прекращения огня.

Также 28 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко активизировать усилия с целью выполнения Минских соглашений об установлении режима прекращения огня на востоке Украины.

В свою очередь Порошенко поручил руководству Вооруженных сил продолжать соблюдение объявленного режима тишины.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициирует проведение 31 августа скайп-конференции из-за нарушения российско-террористическими войсками "школьного перемирия".