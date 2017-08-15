На Донбассе удалось обеспечить "тишину" на время тушения пожаров - СЦКК

Украинская и российская стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон во взаимодействии с представителями ОБСЕ и ГСЧС Украины обеспечили введение и содержание режима «Тишины» во время тушения пожара 14 августа в населенных пунктах Авдеевка, Екатериновка, Марьинка и Опытное. Об этом говорится на странице штаба АТО в Facebook.

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В СЦКК пояснили, что возгорания возникли вследствие обстрелов позиций сил АТО силами НЗФ ОРДО, так и от самовозгорания или переброски огня с прилегающих полей.

"Благодаря таким скоординированным действиям сторон удалось отвести угрозу пожара от жилых кварталов населенных пунктов, предотвратить имущественные потери, а возможно и человеческие жертвы. Организованные совместные действия свидетельствуют о том, что стороны способны эффективно выполнять быстровозникающие задачи, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций", - сообщили в совместном Центре контроля и координации.