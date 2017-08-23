В населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянное оккупанты проводят обыски частных домов - разведка

В населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянное оккупанты проводят обыски частных домов с целью выявления проукраински настроенных лиц.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Донецкой области местные устроили "самосуд" над пьяным боевиком - разведка

"Оккупантами в населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянное под видом проверки прописки местных жителей, регистрации автомобильного транспорта проводятся обыски частных домов с целью выявления проукраински настроенных лиц и признаков подготовки несанкционированных мероприятий", - сообщает разведка.