В населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянное оккупанты проводят обыски частных домов - разведка

12:49, 23 августа 2017
Война
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Их цель - выявление проукраински настроенных лиц.

Бойови ищут проукраинскую символику / фото narodna-pravda.ua

В населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянное оккупанты проводят обыски частных домов с целью выявления проукраински настроенных лиц.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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"Оккупантами в населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянное под видом проверки прописки местных жителей, регистрации автомобильного транспорта проводятся обыски частных домов с целью выявления проукраински настроенных лиц и признаков подготовки несанкционированных мероприятий", - сообщает разведка.

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