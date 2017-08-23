В населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянное оккупанты проводят обыски частных домов - разведка
12:49, 23 августа 2017Война
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Их цель - выявление проукраински настроенных лиц.
Бойови ищут проукраинскую символику / фото narodna-pravda.ua
В населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянное оккупанты проводят обыски частных домов с целью выявления проукраински настроенных лиц.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.
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"Оккупантами в населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянное под видом проверки прописки местных жителей, регистрации автомобильного транспорта проводятся обыски частных домов с целью выявления проукраински настроенных лиц и признаков подготовки несанкционированных мероприятий", - сообщает разведка.
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