Украинские военные сбили вражеский беспилотник - Минобороны

22:51, 03 августа 2017
Война
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Украинские армейцы уничтожили БПЛА и не позволили боевикам получить любые данные.

Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник / фото УНИАН

Украинские военные на Приазовье сбили беспилотный летательный аппарат, который собирал информацию для пророссийских боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Украинские военные уничтожили БПЛА и не позволили сепаратистам получить любые данные.", - сказано в сообщении.

Когда именно сбили дрон в Минобороны не уточнили. Но отмечается, что беспилотный летательный аппарат был зафиксирован, когда он двигался на высоте около 800 м.

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Теги: #война на Донбассе#сбили беспилотник боевиков