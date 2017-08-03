Украинские военные сбили вражеский беспилотник - Минобороны
22:51, 03 августа 2017Война
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Украинские армейцы уничтожили БПЛА и не позволили боевикам получить любые данные.
Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник / фото УНИАН
Украинские военные на Приазовье сбили беспилотный летательный аппарат, который собирал информацию для пророссийских боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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"Украинские военные уничтожили БПЛА и не позволили сепаратистам получить любые данные.", - сказано в сообщении.
Когда именно сбили дрон в Минобороны не уточнили. Но отмечается, что беспилотный летательный аппарат был зафиксирован, когда он двигался на высоте около 800 м.
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