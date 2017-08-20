"Киевский бронетанковый завод" усовершенствовал танк Т-72А - Порошенко (видео)

Государственное предприятие «Киевский бронетанковый завод», входящий в состав государственного концерна «Укроборонпром», усовершенствовало танк Т-72А. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в "Фейсбук".

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"Танк Т-72А стал еще более эффективным", - написал глава государства, добавляя видео.

По словам Порошенко, во время модернизации завод максимально учел опыт военных в АТО.

Также он добавил, что благодаря изменениям в Госбюджет на 2017 год, на вооружение в украинскую армию поступят танки "Оплот".

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.