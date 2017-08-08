Сегодня стартовал внеочередной призыв в украинскую армию

В Украине 8 августа стартовал внеочередной призыв в армию. По приказу президента Петра Порошенко до 31 августа около тысячи людей призывного возраста (от 20 до 27 лет) выберут для прохождения службы, сообщает Сегодня.

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После этого призывную кампанию приостановят и возобновят только в октябре. Как отметили в Генштабе, такой призыв проводят в связи с недобором в Национальную гвардию во время майского призыва. Отправлять в зону боевых действий призывников не будут, отмечает издание - после подготовки они будут выполнять функции по обеспечению общественного порядка на территории областей, в которых будут проходить службу, а также специальные задачи Национальной гвардии.

Как сообщал УНИАН, в июне в Украине был проведен призыв офицеров запаса. В район проведения антитеррористической операции поехали только те военные, которые подписали контракт.

В 2017 году по приказу президента призыв проводится четыре вместо двух раз.